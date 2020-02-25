https://static.news.ru/photo/f5dea518-57e3-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Австрии принял решение об экстрадиции в РФ россиянина, явившегося в полицейский участок Вены с повинной. Об этом заявила представитель прокуратуры австрийской столицы Нина Буссек.

Речь идёт о 35-летнем гражданине России, который 21 февраля пришёл в полицию и сообщил, что на его арест выдан ордер. Мужчина подозревается в том, что в 2015 году причинил ущерб размером в несколько миллионов евро при покупке и продаже валюты в одном из московских банков.

Суд принял решение об экстрадиции. Сейчас речь идёт только об осуществлении выдачи, — цитирует Буссек РИА Новости.

По её словам, дату выдачи определят в судебном порядке.

Как писал NEWS.ru, ранее Австрия выдала России Гарри Григорянца, который обвиняется в убийстве, совершённом в 1998 году. Экстрадиция осуществлялась по запросу Генпрокуратуры РФ.