Австрийского астронома назначили главой Европейского космического агентства

https://static.news.ru/photo/82b34f92-4051-11eb-baf8-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Ашбахер Фото: NASA/via Globallookpress.com

Австрийский астроном Йозеф Ашбахер назначен генеральным директором Европейского космического агентства.

Новую должность Ашбахер будет занимать на протяжении четырёх лет. На посту он сменит профессора Яна Вернера, срок полномочий которого заканчивается 30 июня 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Европейского космического агентства.

Ранее в Европейском космическом агентстве заявили, что не намерены отставать от быстроразвивающейся отрасли и в будущем планируют начать самостоятельно проводить полёты в космос. Как отметил один из руководителей Даниэль Нойеншвандер, это будет возможно благодаря разрабатываемой сейчас европейской ракете Ariane 6. В настоящее время при разработке Ariane 6 европейцы столкнулись с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьёзные дополнительные затраты.

Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, в чём одно из главных преимуществ российской госкорпорации перед космическими агентствами других стран. По его словам, Роскосмос — это не только МКС, программа лунных исследований и космические обсерватории. Это также производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения.

К своему посту в социальной сети Рогозин прикрепил коллаж из снимков, на которых показаны испытания военных разработок корпорации, писал NEWS.ru.