Австрийское СМИ отметило позитивную реакцию Европы на российскую вакцину

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Европейские страны были поражены результатом, который продемонстрировала российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в статье, написанной австрийским журналистом для издания Wiener Zeitung.

Он отметил, что изначально европейские страны скептически отнеслись к новости о том, что в России разработали первую в мире вакцину от коронавируса. Такая реакция, по словам журналиста, связана со стереотипами европейцев в отношении РФ.

Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений, — приводит РИА Новости выдержку из публикации.

Автор статьи добавил, что Россия в последнее время преподносит миру много сюрпризов. Это касается не только новых разработок в сфере военно-промышленных производств, но и в медицине и других естественных науках.

Ранее NEWS.ru писал, что появление российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» вызвало противоречивые настроения в Европе — к препарату относились недоверчиво и даже враждебно. Но теперь, по словам постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, отношение к вакцине российского производства почти восторженное.

По его словам, Европа осознала, что западные вакцины не гарантируют успеха. Это осознание усугубилось тем, что на поставки препаратов западных стран Еврокомиссия заключила контракты и выплатила авансом €2,7 млрд, но при этом адекватного объёма поставок до сих пор не получила.