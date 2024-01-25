Австрийский полковник допустил прорыв российской армии на фронте Полковник Райснер не стал скрывать возможный прорыв ВС РФ на Украине

Фото: МО РФ

Российская армия может добиться прорыва на фронте, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten. По его словам, ВС РФ лучше оснащена боеприпасами, что отражается на ситуации на земле. Если на отдельных участках фронта ВСУ тратят в среднем порядка двух тысяч снарядов в сутки, то российская сторона — не меньше 10 тысяч.

Вместе с тем офицер выразил тревогу, что Россия имеет возможность наращивать численность своих войск. Украине для восполнения потерь требуется всеобщая мобилизация.

Ранее Райснер заявлял, что ВС РФ оказывают колоссальное давление на ВСУ в зоне специальной военной операции. По его словам, российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта. Он считает, что этот натиск заставляет украинских военных использовать все оставшиеся резервы. Поэтому, по его мнению, ожидать нового наступления от Киева в этом году не стоит.

В то же время политолог Дмитрий Раевский допустил, что 2024 год станет переломным для России в зоне СВО. Он подчеркнул, что российские войска в условиях сухих дорог смогут совершить прорыв. Эксперт обратил внимание, что среди бойцов ВСУ преобладают пожилые и женщины, которые не могут держать оборону. Кроме того, они часто самовольно покидают позиции из-за дефицита еды, воды и боеприпасов.