Австрийский пенсионер умер на следующие сутки после прививки от Pfizer

https://static.news.ru/photo/2697af3e-8f1e-11eb-98b7-96000091f725_660.jpg Фото: Coolcaesar/wikimedia.org

Австрийский 88-летний пенсионер умер после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом от Pfizer/BioNTech. Пожилого человека не стало на следующие сутки. ЧП случилось в округе Хорн.

Вторую инъекцию мужчине сделали 24 марта 2021 года. Возможно, ему стало плохо в тот же день ночью, а 25 марта он ушёл из жизни. Приехавшие медики не смогли его спасти. Эксперты пока не выяснили, есть ли связь между лекарством и летальным исходом. Это покажет вскрытие, передаёт издание Kronen Zeitung.

Накануне Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии рассказало о 43 смертях после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, но связь с вакцинами не установили. На данный момент в ЕС зарегистрировано четыре препарата против COVID-19: от фирм Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два договора до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и от Johnson & Johnson (400 млн доз с возможностью дополнительных закупок ещё 200 млн). При этом Евросоюз начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля привитых от коронавирусной инфекции россиян по-прежнему остаётся крайне низкой. Необходимо как можно скорее провакцинировать в десять раз больше людей, чем уже получили прививки, считает академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.