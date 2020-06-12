Австрийский МИД сообщил о решительной поддержке МУС

https://static.news.ru/photo/f39ad39c-ad76-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира Международного уголовного суда в Гааге Фото: International Criminal Court - ICC/facebook.com

МИД Австрии сообщил о намерении поддержать Международный уголовный суд (МУС). Такое заявление поступило на фоне новых распоряжений президента США Дональда Трампа, который допускает санкции против сотрудников МУС.

Австрия решительно поддерживает Международный уголовный суд и верховенство права в международных отношениях. МУС должен проводить свои расследования независимо и беспристрастно, без внешнего давления или вмешательства, — цитирует сообщение австрийского диппредставительства РИА Новости.

Американский лидер ранее обвинил МУС в предвзятых расследованиях и коррупции. Согласно его указу, правительство США может вводить санкции против военных и других служащих, которые связаны с расследованиями суда.

Как писал NEWS.ru, ранее американские власти заявили о влиянии России на Международный уголовный суд.