Австрийский канцлер поблагодарил Путина за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/647608be-c547-11eb-ac09-96000091f725_660.jpg Себастьян Курц Фото: sebastiankurz/instagam.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за инициативы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник V». Трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам Курца, все страны должны преодолеть пандемию. Однако добиться этой цели невозможно без совместной научной и политической работы. Канцлер подчеркнул, что совершенно неважно, где именно была изобретена вакцина — в США, ЕС, РФ или КНР. Как отметил политик, любой успех в борьбе с COVID-19 является успехом всего мира. И геополитические различия не играют роли.

Я очень рад, что «Спутник V» представлен уже более чем в 60 странах. Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере, — добавил Курц.

Ранее стало известно, что Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Старт работам был дан в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Также в этот день в своём обращении к народу президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и национального лидера Владимира Путина за усилия, которые Москва предприняла для начала работ по производству препарата в республике.