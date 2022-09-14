Австрийский экономист объявил о «национальном самоубийстве» Германии Spiked: ради «зеленой повестки» Германия обрекает себя на голод и холод

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Немецкая элита, одержимая вопросами экологии, приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность страны. Такое мнение высказали в материале для издания Spiked австрийский экономист Ральф Шелльхаммер. Он назвал свою статью «Национальный суицид Германии».

Из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну, — заявил Шелльхаммер.

Ранее правительство ФРГ поставило на паузу вывод из эксплуатации двух атомных электростанций после приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток». По мнению экономиста, власти страны могли пойти ради обеспечения энергетической безопасности на более решительные меры.

Также Шелльхаммер предположил, что в связи со сложившейся ситуацией тяжелая промышленность страны сократит выпуск продукции, также пострадает производство продовольствия, сокращение выпуска удобрений в Европе из-за подорожания газа ударит по сельскому хозяйству, что может привести к массовому дефициту продуктов питания.

Как полагает экономист, власти Германии поставили «зеленую» повестку выше кризиса. В доказательство своего утверждения он привел высказывание главы Минсельхоза Джема Оздемира, который заявил, что голод не может стать аргументом в пользу нанесения ущерба биоразнообразию и защите климата. И теперь, по словам Шелльхаммера, правительство «активизирует самоубийственную политику».

По оценке научного журналиста Акселя Бояновски, к 2030 году Германия планирует довести долю биологического земледелия до 30%. Журналист полагает, что это может превратить страну в чистого импортера зерна. Комментируя эти выкладки, Шелльхаммер заявил, что подобное станет «катастрофой с глобальными последствиями».

Он пояснил, что переход к органическому земледелия в Германии и по всей Европе значительно увеличит цены на зерно и другие сельскохозяйственные культуры, в результате чего они станут недоступны жителям развивающихся стран.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался в 2021 году. Его спровоцировали сами европейские политики. Она считает, что в настоящее время рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам». Это не классический рынок спроса и предложения.