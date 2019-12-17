https://static.news.ru/photo/08713f04-20e6-11ea-8953-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО нужно отойти от практики делать из России врага и лгать об РФ, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Дипломат добавила, что в самом Альянсе вопрос о необходимости существования блока ставится уже много лет.

Альянсы отвечают интересам определённой эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я считаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет, — цитирует Кнайсль РИА Новости.

По её словам, НАТО был на грани «взрыва» накануне начала войны в Ираке в 2003 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс зафиксировал наибольшую со времён холодной войны активность российских подводных лодок. По этой причине предметом интенсивного обсуждения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе является модернизация возможностей под водой.