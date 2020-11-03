Австрийская полиция подозревает граждан Македонии в нападении в Вене

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В списке подозреваемых в организации теракта в Вене фигурируют три гражданина Северной Македонии. В МВД страны направлен запрос на предоставление соответствующей информации.

В списке австрийской полиции <...> значатся три человека, которые имеют гражданство Республики Северная Македония, в том числе К. Ф. (родился в Мёдлинге, Австрия), А. Г. (родился в Санкт-Пёльтене, Австрия) и У. A. (родился в Вене, Австрия), — рассказали в македонском ведомстве.

Запрос направили через Европол. Министерство внутренних дел Македонии находится в контакте с австрийскими коллегами, говорится на его сайте.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.