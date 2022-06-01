Австрийская OMV заплатила за газ в рублях Австрийская OMV заплатила за российский газ по новой схеме

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Австрийская государственная нефтегазовая компания OMV заплатила за поставки «Газпром экспорта» по новой схеме, заявил представитель организации в беседе с ТАСС. Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена непоколебима и на уступке Москве в вопросах оплаты поставок энергоресурсов не пойдет.

Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было, — рассказал он.

Ранее Нехаммер заявлял, что Вена отказалась от условий платить за газ рублями, но его не беспокоит газоснабжение Австрии.

26 мая Politico опубликовало список из восьми стран, которые продолжают покупать газ в России. В числе компаний, открывших счета в «Газпромбанке», оказалась также австрийская OMV.