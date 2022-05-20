Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для оплаты российского газа

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Австрийская энергетическая компания OMV присоединилась к другим европейским организациям, которые переводят платежи в Газпромбанк в евро для оплаты поставок газа из России, сообщило агентство Reuters. Представитель фирмы заявил, что считает платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро.

Мы реализовали процесс оплаты, не нарушающий санкции и обеспечивающий своевременные платежи за поставки газа, — заявил агентству представитель OMV.

Ранее крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ENI сообщила, что готова выполнить требования России: предприятие намерено открыть банковский счёт в рублях до 18 мая. Таким образом, компания получит возможность своевременно производить платежи за май и избежать любых рисков для поставок газа.

15 мая стало известно, что Евросоюз намерен предложить импортёрам газа решение, которое одновременно позволяет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России и при этом удовлетворяет требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа по новой схеме. По словам источника, Еврокомиссия представила руководство по платежам за российский газ, которое разъясняет, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.