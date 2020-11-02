Австрийская компания будет судиться с Польшей из-за «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/c6b9b034-1d0e-11eb-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания OMV из Австрии планирует обжаловать решение польского регулятора UOKiK из-за требования расторгнуть партнёрский договор по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», а также после решения оштрафовать «Газпром» и сотрудничавшие с ним компании.

OMV подаст апелляцию на это решение, полагая, что это решение не имеет никаких правовых оснований, — рассказали в компании.

Польское ведомство в начале октября оштрафовало российский «Газпром» на 29 млрд злотых (около $7,6 млрд). Кроме того, пять европейских компаний получили штраф на сумму 385 млн злотых (примерно $100 млн). Также в течение 30 дней они должны расторгнуть партнёрский договор, передаёт ТАСС.

При этом в «Газпроме» заявили о несогласии с решением и пообещали обжаловать его. Также апелляцию хочет подать немецкая Wintershall Deа.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства. Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия, писал NEWS.ru.