Австралия утилизирует списанные вертолеты вместо отправки Украине ABC: Австралия не передаст списанные вертолеты на ремонт для отправки Украине

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MRH-90 Taipan

Минобороны Австралии утилизирует списанные вертолеты MRH-90 Taipan, сообщает ABC со ссылкой на представителя в оборонном ведомстве. Ранее австралийские ветераны предложили отремонтировать часть воздушных машин для их последующей передачи Украине.

Демонтаж вертолетов MRH-90 продвинулся далеко, и в настоящий момент у нас нет ни одной машины в рабочем состоянии, — заявил представитель министерства.

Он добавил, что процесс пока не завершен, однако все вертолеты будут утилизированы безопасным с точки зрения экологии способом. Кроме того, отметил источник, большая часть деталей списанных машин, в том числе секции корпусов, уже распроданы компаниям, которые эксплуатируют подобные вертолеты.

Таким образом в ведомстве отреагировали на предложение группы ветеранов армии Австралии добровольно восстановить списанные вертолеты и затем отправить их на Украину. Представляющий группу экс-военнослужащий Крис Мур отметил, что они готовы самостоятельно восстановить любой из списанных вертолетов, с которого не сняты детали, необходимые для полета.

Ранее высокопоставленный офицер украинских ВВС в ходе переговоров между Украиной и Австралией по поставкам списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам». По информации Australian Financial Review, переговоры состоялись в 2023 году, а прозвучавшее заявление «фактически убило» сделку о передаче истребителей.