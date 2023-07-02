Австралия впервые применит экстази для лечения стрессового расстройства В Австралии разрешат лицензированным психиатрам назначать психоактивные вещества пациентам с депрессией

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Австралия первой в мире начнет использовать психоактивные вещества в качестве препаратов для лечения посттравматического расстройства (ПТСР) и не поддающейся терапии депрессии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Австралийского управления терапевтических товаров (TGA). Такие лекарственные средства смогут назначать психиатры, прошедшие специальную стажировку в Королевском колледже психиатров Австралии и Новой Зеландии. Также специалисты должны будут получить одобрение Комитета по этике исследований на людях.

Лицензированные психиатры могут назначать препараты, содержащие метилендиокси метамфетамин [МДМА] или псилоцибин, при определенных состояниях психического здоровья с 1 июля 2023 года. МДМА может быть использован для лечения посттравматического стрессового расстройства, а псилоцибин — при депрессии, устойчивой к лечению, — говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Алексей Меринов заявил, что ветераны боевых действий с ПТСР могут быть агрессивны, но такое поведение проявляется редко. Большая часть пациентов склонна к проявлению тревожности.

Меринов пояснил, что такие люди ощущают себя как шарик без воздуха. Они могут испытывать гнев и раздражительность, но обычно не представляют опасности для общества, так как руководствуются чувством страха.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.