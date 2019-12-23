https://static.news.ru/photo/739917e2-2655-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Руководство британской авиакомпании Easyjet отменило обращение «дамы и господа» в отношении пассажиров. Корректировка была принята после жалобы человека, который не относит себя к тому или иному гендеру.

Данную информацию обнародовали британские СМИ во вторник, 24 декабря.

Теперь пассажиров самолётов авиаперевозчика будут встречать фразой «приветствуем всех вас», дабы не обидеть гендерфлюидов — людей, которые биологически являются представителями конкретного пола, однако не относят себя ни к одному из возможных гендеров.

Мы паневропейская авиакомпания, целью которой является соединение людей разных национальностей по всей Европе. У нас не найдётся место дискриминации, — приводит сообщение от авиакомпании The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что более 80 британских учёных выступили против того, чтобы люди самостоятельно идентифицировали свой пол в данных переписи населения 2021 года.

Научные сотрудники подчеркнули, что не стоит путать биологический пол с гендерной идентичностью, так как это разные понятия.