Пассажиры, которые получили ожоги от напитков на борту самолёта, имеют право подать на авиакомпанию в суд. Такое решение вынесла судебная инстанция Евросоюза.
Прецедентом стала тяжба девушки, которая обожглась кофе во время полёта на борту лайнера австрийской авиакомпании,
В авиакомпания настаивали на том, что отвечают только за несчастные случаи, которые напрямую связанны с полётом.
Однако суд с этими доводами не согласился и принял решение в пользу пострадавшей.
Тем не менее, в определении уточняется, что авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если сможет доказать, что произошедшее является результатом неаккуратности самого пассажира.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекли в недалёком будущем повсеместное расширение услуг телефонной связи на борту самолёта. При этом, считают они, это будет востребовано. Но в первую очередь — у пассажиров бизнес-класса.
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