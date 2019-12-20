https://static.news.ru/photo/6bd2a1b0-24c3-11ea-b831-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker.net/Global Look Press

Пассажиры, которые получили ожоги от напитков на борту самолёта, имеют право подать на авиакомпанию в суд. Такое решение вынесла судебная инстанция Евросоюза.

Прецедентом стала тяжба девушки, которая обожглась кофе во время полёта на борту лайнера австрийской авиакомпании, сообщает The Sun. Перевозчик выплачивать компенсация отказывался, мотивируя это тем, что непонятна причина инцидента — опрокинулась ли чашка из-за неисправного столика, либо в результате вибрации воздушного судна.

В авиакомпания настаивали на том, что отвечают только за несчастные случаи, которые напрямую связанны с полётом.

Однако суд с этими доводами не согласился и принял решение в пользу пострадавшей.

Тем не менее, в определении уточняется, что авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если сможет доказать, что произошедшее является результатом неаккуратности самого пассажира.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекли в недалёком будущем повсеместное расширение услуг телефонной связи на борту самолёта. При этом, считают они, это будет востребовано. Но в первую очередь — у пассажиров бизнес-класса.