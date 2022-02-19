Авиакомпания SAS с 20 по 27 февраля прекращает полёты над Украиной

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Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе больше похожи на заявления времён холодной войны и демонстрируют, что политик не осознаёт масштаба проблем. Об этом заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос. Он также добавил, что Зеленский снова стал использовать образ телевизионного комика.

Я думаю, что Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина...