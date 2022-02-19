Авиакомпания SAS с 20 по 27 февраля прекращает полёты над Украиной
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:30, 20 февраля 2022
Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press
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Авиакомпания SAS «Скандинавские авиалинии» с 20 по 27 февраля прекращает полёты над воздушным пространством Украины. сообщает агентство ТТ. В компании отметили, что в связи с запретом, авиаперевозчику придётся изменить маршруты своих рейсов в Азию и по Европе.
У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью, —рассказала представитель компании Фрейя Аннаматц.
Ранее крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в ближайшее время прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.
Норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полёты над территорией Украины по соображениям безопасности.