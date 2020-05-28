Авиакомпания Iberia не намерена возобновлять полёты в Россию этим летом

Пресс-служба авиакомпании Iberia сообщила, что перевозчик не планирует возобновлять перелёты в Россию этим летом.
Изначально не планируется, но мы гибкие и будем реагировать в зависимости от спроса, — заявили представители авиакомпании.
Помимо этого, также отмечается, что перевозчик намерен возобновлять перелёты по другим направлениям, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В этом году компания планируют выполнить лишь 21% от ранее запланированных рейсов.
NEWS.ru сообщал также, что крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки подал заявление о банкротстве.
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