Авиабомба парализовала трафик на главной автомагистрали Италии

Фото: Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

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Автомобильное движение на главной автомагистрали Италии A1 было парализовано в течение двух часов из-за операции по обезвреживанию найденной американской бомбы времен Второй мировой войны, сообщает SkyTg24. По информации телеканала, также было остановлено железнодорожное сообщение по направлению Рим–Флоренция.

Авиабомбу массой более 250 килограммов обнаружили в русле реки Палья близ города Орвието в Центральной Италии. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в радиусе 826 метров, из которой было эвакуировано 2,4 тысячи человек.

Саперы перевезли бомбу на специальный полигон, где она будет взорвана без опасности для жизни окружающих. На текущий момент движение авто и железнодорожного транспорта восстановлено.

В октябре у берегов Новороссийска обнаружили крупный арсенал взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Специалисты сводного отряда МЧС обезвредили найденные боеприпасы. Для подводных работ спасателям пришлось привлечь водолазов.

Ранее в Ростовской области местный житель выловил из реки гранату. Инцидент произошел во время рыбалки в районе Коллонтаевского моста через реку Азовку. Сразу же после этого он обратился к экстренным службам, которые прибыли на место и перекрыли движение на мосту. От находки никто не пострадал, боеприпас отправили на экспертизу в Ростов-на-Дону.