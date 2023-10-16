Авдеевке предрекли судьбу Артемовска Аналитик Репке: Авдеевка может повторить судьбу Артемовска из-за наступления РФ

Фото: МО РФ

Авдеевка может повторить судьбу Артемовска, поскольку российская армия намерена продолжать наступление, считает военный аналитик Юлиан Репке. В публикации для газеты Bild он подчеркнул, что ВС РФ хотят осуществить уже отработанный сценарий и окружить населенный пункт.

Аналитик полагает, что план состоит в том, чтобы обойти город с запада, взяв под контроль Северное, Степовое и Бердычи. По его словам, если российским силам удастся это сделать, то Авдеевка окажется окружена. Репке добавил, что ВС РФ используют на указанном направлении танки, БМП и другую тяжелую технику, а также пехоту.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска «полностью уничтожают» подразделения ВСУ под Авдеевкой. По его мнению, киевское командование совершило большую ошибку, не использовав бронетехнику в контрнаступлении. Это привело к большой усталости среди украинских пехотинцев, заметил Джонсон.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что взятие Авдеевки под контроль станет знаковым моментом в истории специальной военной операции, а также позволит обезопасить Донецк. По его словам, участвующие в боях за город ветераны Донбасса высоко мотивированны, так как именно из этого населенного пункта украинские войска обстреливают столицу ДНР и близлежащие поселки.