Разлив нефти на польском участке «Дружбы» не привел к снижению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Он пояснил, что компания поставляет нефть в Польшу, а далее польский оператор прокачивает ее в Германию, передает РИА Новости.
Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая, — заявил Андронов.
На вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок нефти и в Польшу, и в Германию, Андронов ответил утвердительно.
Разгерметизацию на нефтепроводе обнаружили в 70 километрах от Плоцка 12 октября. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.
Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позднее сообщил, что возможной причиной утечки нефти является случайное повреждение. По его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.