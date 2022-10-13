Авария на «Дружбе» не сказалась на поставках нефти в Польшу и Германию Вице-президент «Транснефти» Андронов заявил, что авария на «Дружбе» не сказалась на поставках

Фото: Annette Riedl/dpa/globallookpress.com

Разлив нефти на польском участке «Дружбы» не привел к снижению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Он пояснил, что компания поставляет нефть в Польшу, а далее польский оператор прокачивает ее в Германию, передает РИА Новости.

Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая, — заявил Андронов.

На вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок нефти и в Польшу, и в Германию, Андронов ответил утвердительно.

Разгерметизацию на нефтепроводе обнаружили в 70 километрах от Плоцка 12 октября. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позднее сообщил, что возможной причиной утечки нефти является случайное повреждение. По его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.