Авария на газопроводе не повлияла на поставку газа в Европу через Украину

https://static.news.ru/photo/60a8081c-52a2-11eb-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На участке магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород около города Лубны (Полтавская обл.) произошла авария. «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) уверил, что она не повлияла на транзит газа в Европу

По сообщению оператора, на газопроводе могла произойти разгерметизация газопровода. При этом о жертвах и пострадавших ничего не известно.

Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает всё необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населённых пунктов нет, — цитирует «Интерфакс» сообщение ОГТСУ.

Ранее областное управление Госслужбы Украины по ЧС уточнило, что взрыв прогремел на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород вблизи села Халепцы Лубенского района. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации газопровода, никто не пострадал. В тушении возникшего пожара участвуют 40 человек и семь единиц техники, планируется направить дополнительные силы.

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