Авария на газопроводе не повлияла на поставку газа в Европу через Украину

https://static.news.ru/photo/60a8081c-52a2-11eb-999d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На участке магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород около города Лубны (Полтавская обл.) произошла авария. «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) уверил, что она не повлияла на транзит газа в Европу
По сообщению оператора, на газопроводе могла произойти разгерметизация газопровода. При этом о жертвах и пострадавших ничего не известно.
Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает всё необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населённых пунктов нет, — цитирует «Интерфакс» сообщение ОГТСУ.
Ранее областное управление Госслужбы Украины по ЧС уточнило, что взрыв прогремел на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород вблизи села Халепцы Лубенского района. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации газопровода, никто не пострадал. В тушении возникшего пожара участвуют 40 человек и семь единиц техники, планируется направить дополнительные силы.
Как писал NEWS.ru, столб пламени вырвался наружу на улице и изрядно напугал людей в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на пересечении улиц Думской и Садовой. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что причиной выброса пламени стало замыкание силового кабеля. Вырвавшийся столб пламени повредил тротуарное покрытие на площади два квадратных метра.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram