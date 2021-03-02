Аваков выступил против легализации марихуаны на Украине

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не поддерживает идею легализации марихуаны для употребления в немедицинских целях. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против того, чтобы разрешить выращивать марихуану где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана — это открытая дорога к более тяжёлым наркотикам, — заявил Аваков.

Ранее депутаты от фракции «Голос», «Слуга народа», а также депутаты «Европейской солидарности» внесли в Верховную раду проект закона о легализации медицинского каннабиса. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, украинское общество не готово к легализации лёгких наркотиков, даже в медицинских целях.

Как сообщал NEWS.ru, комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны в стране для медицинских целей. Депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что политики поддерживают легализацию каннабиса при условии жёсткого контроля за его использованием.