Аваков: украинские СМИ финансируются деньгами из ДНР

https://static.news.ru/photo/21bf2f42-1d5e-11ea-b405-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Ряд украинских СМИ финансируется на средства, заработанные на территории самопровозглашённой ДНР. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

В эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» Аваков подчеркнул, что такая ситуация в стране недопустима, и призвал не путать свободу слова с пропагандой.

С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счёт финансирования государством-агрессором, — сказал глава МВД Украины.

В минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на 5 лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Попавшие под санкции телеканалы являются оппозиционными и ассоциируются с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Телеканалы прекратили эфирное вещание, теперь их можно смотреть только на видеохостинге YouTube.Также в рамах наложенных санкций у каналов блокируются их активы, вводятся ограничения на торговые операции, вывод капитала за пределы страны, аннулируются или приостанавливаются лицензии, выносится запрет на использование радиочастотного ресурса страны.

В российском Министерстве иностранных дел осудили решение Киева о блокировке трёх телеканалов.

В свою очередь партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о старте процедуры импичмента, объявленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде партии. Об этом писал NEWS.ru.