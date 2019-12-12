Арсен Аваков Арсен Аваков Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Глава МВД Незалежной подчеркнул, что вскоре подозреваемым судом будет избрана мера пресечения.

Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! — написал Аваков в Twitter.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. Преступление не было раскрыто. Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста, писал NEWS.ru.

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