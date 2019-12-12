https://static.news.ru/photo/691263ca-1ce9-11ea-a567-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Глава МВД Незалежной подчеркнул, что вскоре подозреваемым судом будет избрана мера пресечения.

Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! — написал Аваков в Twitter.

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу! pic.twitter.com/VOUqyTJ5RC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 12, 2019

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. Преступление не было раскрыто. Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста, писал NEWS.ru.