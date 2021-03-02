Аваков прокомментировал планы ввести санкции против Порошенко

Необходимости вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко нет. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону Аваков
Порошенко не враг для Украины, — подчеркнул министр.
При этом глава МВД отметил, что не видел никаких документов, которые могли бы свидетельствовать о подготовке санкций против экс-президента. По мнению Авакова, Порошенко следовало бы отказаться от расположенной в российском Липецке фабрики Roshen. Министр полагает, что цели, которые выбрал экс-президент, и пути их достижения порой не соответствуют «принципиальным моральным аспектам».
Очередное уголовное дело Государственное бюро расследований возбудило против Порошенко 15 января текущего года. Экс-президента подозревают в посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с деятельностью кондитерской фабрики Roshen на территории РФ.
Имя Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота. В большинстве случаев он проходит в качестве свидетеля. Об этом писал NEWS.ru.