Аваков прокомментировал планы ввести санкции против Порошенко

https://static.news.ru/photo/36305fa6-8f00-11e9-84a1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Необходимости вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко нет. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Аваков пояснил , что если в отношении политики Порошенко существуют какие-то вопросы, их необходимо предъявить в судебном порядке.

Порошенко не враг для Украины, — подчеркнул министр.

При этом глава МВД отметил, что не видел никаких документов, которые могли бы свидетельствовать о подготовке санкций против экс-президента. По мнению Авакова, Порошенко следовало бы отказаться от расположенной в российском Липецке фабрики Roshen. Министр полагает, что цели, которые выбрал экс-президент, и пути их достижения порой не соответствуют «принципиальным моральным аспектам».

Очередное уголовное дело Государственное бюро расследований возбудило против Порошенко 15 января текущего года. Экс-президента подозревают в посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с деятельностью кондитерской фабрики Roshen на территории РФ.

Имя Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота. В большинстве случаев он проходит в качестве свидетеля. Об этом писал NEWS.ru.