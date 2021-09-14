Аваков призвал «послать подальше» чиновника, назвавшего АТО «курортом»

«Послать подальше» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, назвавшего Антитеррористическую операцию на юго-востоке страны «курортом для мальчиков», призвал экс-министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Свою позицию бывший глава МВД высказал на странице в социальной сети Facebook.

По словам Авакова, видеоролик, где Арестович даёт оценку АТО, экс-министру прислал, «матерясь», его товарищ-военный.

Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальцы в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента! — призвал бывший министр.

Он также отметил, что все высказывания, сделанные Арестовичем — от инициативы переименования страны в Украину-Русь до оценки АТО — негативно отражаются на руководстве государства.

Отрывок видеоинтервью с Алексеем Арестовичем начал распространяться в соцсетях во вторник, 14 сентября. Интервью изданию «Апостроф» представитель офиса украинского президерта дал в качестве военного эксперта ещё в 2017 году, когда он не занимал никаких государственных постов. Тогда он назвал Антитеррористическую операцию (АТО), которая проводилась в Донбассе, курортом для мальчиков.

Ранее Арестович оскорбил соотечественников, которые не поддержали его идею о переименовании страны в Русь-Украину. У критиков не всё в порядке с мозгами, отметил он.