https://static.news.ru/photo/21bf2f42-1d5e-11ea-b405-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает возможным свой уход с поста после окончания расследования громких дел.

В частности, Аваков имеет в виду убийство Павла Шеремета, произошедшее в 2016 году в Киеве, когда автомобиль, в котором находился журналист, был взорван посредством прикреплённой к днищу машины самодельной бомбы.

Не факт, что после этого дела и ещё ряда завершённых дел мне не захочется попросить об отставке, — цитирует Авакова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль назвал основную версию убийства журналиста Павла Шеремета — дестабилизация ситуации в стране.