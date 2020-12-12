АТОР: Финляндия продлила ограничения на въезд туристов

https://static.news.ru/photo/3b6a9ef4-3dec-11eb-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Xuan/Xinhua/Global Look press

Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года, заявили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР). Причина — резкий рост случаев инфицирования COVID-19.

В Хельсинки отметили, что несмотря на возросшее число заболевших ещё осенью «после спокойной летней ситуации», разница между эпидситуацией в государстве и других странах в последнее время резко увеличилась, говорится на сайте АТОР со ссылкой на заявление кабмина Финляндии.

Таким образом, ослабление ограничений не оправдано, — считают в Хельсинки.

В первую очередь речь идёт о въезде гостей из стран Шенгенского соглашения, Евросоюза и Великобритании. О РФ пока не говорится даже в теории, отметили в ассоциации. На данный момент ограничения на внешнее приграничное движение с государствами, не входящими в Шенгенскую зону, сняли только для семи стран с благоприятной эпидситуацией. В «зелёный» список занесли Австралию, Японию, Руанду, Южную Корею, Сингапур, Таиланд и Новую Зеландию.

Для попадания в перечень необходимо, чтобы уровень заболеваемости в стране отправления не превышал 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 суток.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году курортный сезон в Сочи стартовал на два месяца позже обычного, однако город посетили уже более 5 млн гостей. Ещё порядка 260 тыс. туристов ожидают в Сочи во время новогодних праздников.

В горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. На побережье оборудованы 22 зимних пляжа. Лавочки, беседки, качели и деревянные настилы, установленные там, регулярно проходят санобработку.