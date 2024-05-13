«Атакуют 30 тысяч, но угрозы нет»: секретарь СНБО о ситуации под Харьковом Секретарь СНБО Литвиненко: угрозы наступления России на Харьков нет

Фото: МО РФ

Угрозы наступления ВС России на Харьков нет, заявил в интервью Agence France-Presse секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. При этом он назвал ожидаемым наступление ВС РФ на данном направлении.

Около 50 тысяч [российских солдат] находились на границе. Сейчас в регионе с пятницы атакуют более 30 тысяч человек. Действия России в приграничной зоне продолжаются. Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков, — сказал Литвиненко.

При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ испытают определенные сложности в зоне СВО. Военный уточнил, что речь идет о Харьковской области, где за последнее время «обстановка существенно обострилась».

Также стало известно, что командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина сняли с должности. По данным СМИ, кадровые перемены связаны с успехами ВС России на Харьковском направлении.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.