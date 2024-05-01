AstraZeneca впервые признала побочные эффекты своей вакцины от COVID AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID может вызывать тромбоз

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На слушании в Высоком суде Лондона международная биофармацевтическая компания AstraZeneca была вынуждена впервые признать, что ее вакцина от коронавируса может вызывать редкий побочный эффект, пишет газета Telegraph со ссылкой на судебные документы. Речь идет о тромбозе с синдромом тромбоцитопении. Суд рассматривает коллективный иск от 51 человека о серьезном вреде или смертях пациентов после применения вакцины этой компании. Сумма ущерба оценивается примерно в $125 млн.

Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны, — цитирует издание документы, попавшие в его распоряжение.

Газета пояснила, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов. Telegraph отметил, что первое заявление в суд было подано в 2023 году Джейми Скоттом, который получил необратимые повреждения мозга после вакцинации с последующим образованием тромба и кровоизлиянием в мозг.

Российское подразделение фармкомпании AstraZeneca в середине апреля обратилось в Следственный комитет с жалобой на химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», специализирующийся на выпуске лекарств. Поводом для такого обращения стало намерение предприятия вывести в оборот 10 серий препарата для диабетиков, в то время как патент на оригинальную марку этого лекарства действителен в России до 2028 года.