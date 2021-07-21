AstraZeneca отреагировала на отказ Испании от закупок вакцины

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отреагировала на отказ Испании покупать её вакцину от коронавируса. Как сообщил представитель компании в беседе с Lenta.ru, они к такому решению относятся с уважением.

По словам представителя, решения, связанные с реализацией национальных программ по вакцинации населения, принимаются странами, исходя из их потребностей. В компании также заверили , что AstraZeneca продолжит взаимодействие с учёными, национальными регуляторами и международными организациями, чтобы обеспечить своевременный и равный доступ к её вакцине по всему миру.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Испании отказалось от дальнейших закупок вакцины компании AstraZeneca из-за побочных эффектов препарата. Из 31 млн доз страна успела получить 10,3 млн, оставшееся количество Испания намерена передать другим странам с помощью COVAX — системы глобального доступа к вакцинам от COVID-19 ВОЗ.

Как сообщалось, независимые учёные совместно с компаниями Johnson & Johnson и AstraZeneca намерены выяснить, может ли модификация их вакцин от коронавирусной инфекции уменьшить риск появления тромбов. Если учёные смогут выявить причины образования тромбов, то препарат от AstraZeneca сможет быть модифицирован к 2022 году.