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AstraZeneca и разработчики вакцины в РФ проведут совместное исследование

12:42, 11 декабря 2020 12
Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Европейская фармакологическая компания AstraZeneca совместно с российскими НИЦ им. Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм» проведут совместное исследование, посвящённое оценке эффективности при комбинировании вакцин от коронавируса.

Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и «Р-Фарм» по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение англо-швейцарской компании.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил отдельные страны и крупные зарубежные фармкомании в стремлении дискредитировать российскую вакцину «Спутник V».

Он обвинил фармакологических гигантов в нечестных методах конкуренции.

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