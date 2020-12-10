AstraZeneca и разработчики вакцины в РФ проведут совместное исследование

Европейская фармакологическая компания AstraZeneca совместно с российскими НИЦ им. Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм» проведут совместное исследование, посвящённое оценке эффективности при комбинировании вакцин от коронавируса.
Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и «Р-Фарм» по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение англо-швейцарской компании.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил отдельные страны и крупные зарубежные фармкомании в стремлении дискредитировать российскую вакцину «Спутник V».
Он обвинил фармакологических гигантов в нечестных методах конкуренции.