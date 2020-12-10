AstraZeneca и разработчики вакцины в РФ проведут совместное исследование

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Британские СМИ обнародовали материал, в котором говорится, что Россия тренирует свои ядерные силы, как бы готовясь к войне. Однако читатели и по совместительству соотечественники журналистов высмеяли эту публикацию.

Материал был написан после того, как под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Во время...