Associated Press: жители Европы крадут древесину в лесах, чтобы согреться

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

В европейских странах жители вынуждены красть древесину в лесах из-за нехватки газа для отопления, а мошенники начали размещать в интернете фейковые объявления о продаже дров, пишет Associated Press. Издание отмечает, что высокий спрос на дрова распространился и на леса таких стран, как Германия, Польша и Чехия. Департамент лесного хозяйства в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия уже экспериментирует с сокрытием устройств GPS-слежения в бревнах.

Нехваткой топлива уже воспользовались мошенники — они размещают в интернете объявления о продаже дров, получают предоплату и исчезают, — сказано в сообщении.

Ранее Washington Post сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдается нехватка дров и их воровство. Сообщается, что бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами. В Польше чиновники рассматривают возможность раздачи противодымных масок: по их мнению, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться.

Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия, где сумма счета за электроэнергию в августе выросла на 70%: как рассказал один из местных пенсионеров, после уплаты счетов за свет и тепло у него останется всего около €365 на питание, лекарства и проезд. Одновременно резко вырос спрос на услуги трубочистов, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей.