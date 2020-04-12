Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

https://static.news.ru/photo/41a6df90-7c9e-11ea-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Tolga Akmen/Global Look Press

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог. Стелла Моррис также сообщила, что за время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родились двое детей.

Моррис — уроженка Южной Африки, которая работает юристом. Она познакомилась со скандальным разоблачителем пять лет назад, когда навещала его, чтобы принять участие в судебном процессе по прекращению экстрадиции. Пара обручена с 2017 года и воспитывает двоих сыновей — двухлетнего Габриэля и годовалого Макса, сообщает британское издание Mail.

Женщина опасается, что жизни её возлюбленного угрожает опасность. В тюрьме Белмарш, где тот находится, зафиксированы случаи заражения коронавирусом, один заключённый уже скончался. При этом иммунитет Ассанжа крайне ослаблен, и в случае заражения мужчина может не выжить, заявила Моррис.

Джулиан Ассанж, ставший известным благодаря громким разоблачениям властных и армейских структур, прежде всего Соединённых Штатов, в 2010 году в Швеции был обвинён в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, так как опасался в случае ареста экстрадиции в США. В апреле 2019 года он был задержан, а суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог.

В мае 2019 года начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США. Там ему предъявлены обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи разоблачителю грозит в совокупности до 175 лет, проще говоря — пожизненный срок.

В марте 2020 года, как писал NEWS.ru, суд уже отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей тогда настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции. Судья, в свою очередь, отметила, что Ассанж не единственный заключённый, которому может угрожать коронавирус.