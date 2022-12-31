Ассанж попросит отпустить его из тюрьмы на похороны Вивьен Вествуд

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж намерен попросить, чтобы его временно выпустили из тюрьмы в Лондоне на похороны британского модельера Вивьен Вествуд. Об этом сообщила супруга основателя WikiLeaks Стелла Морис, ее слова приводит Sky News. Детали похорон Вествуд в настоящее время неизвестны.

Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах, — сказала Морис.

Вивьен Вествуд поддерживала Ассанжа публичными акциями протеста. 29 декабря стало известно о ее смерти в возрасте 81 года. Ассанж в этой связи сделал первое публичное заявление с 2019 года, выразив сожаление по поводу кончины дизайнера.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. 51-летнего австралийца обвиняют в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне и пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в Штаты.

Ранее один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал британские власти освободить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Во время митинга у британского консульства в Нью-Йорке музыкант обратился к премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку и напомнил ему о соблюдении прав человека.

Также Уотерс допустил, что власти США могут пойти на убийство Ассанжа после его экстрадиции. Он призвал сторонников основателя WikiLeaks продолжать выступления в его защиту.