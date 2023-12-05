Артиллерия ВСУ нанесла удар по пожелавшим сдаться в плен своим военным РИА Новости: артиллерия ВСУ уничтожила 25 пожелавших сдаться в плен своих бойцов

Фото: МО Украины

Украинская артиллерия обстреляла военнослужащих ВСУ, которые захотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол. По его словам, в результате удара погибли 25 человек.

Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие (ВСУ. — NEWS.ru), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих, — рассказал Купол.

Ранее офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС России с позывным Аид рассказал, что украинская армия старается уничтожать своих военнослужащих, попавших в плен, еще у линии фронта. Он предположил, что таким образом командование ВСУ стремится предотвратить утечку информации.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен. На допросе они рассказали, что тот был участником боевых действий в Донбассе до начала СВО и занимался пытками местного населения.