Росгвардейцы уничтожили цех по ремонту лодок ВСУ под Энергодаром

Фото: Министерство обороны РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Артиллеристы Росгвардии уничтожили на Энергодарском направлении цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища, сообщили в пресс-службе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Всего на этом направлении росгвардейцы поразили 17 целей, добавили в ведомстве.

На Энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Криворожском направлении поражены более 20 целей, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении уничтожены около 15 украинских военных.

Ранее Росгвардия обнаружила и артиллерийским огнем ликвидировала более десятка операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике. Кроме того, на территории ЛНР силовики изъяли различное оружие ВСУ, в том числе зарубежного производства.

До этого сотрудники Росгвардии ликвидировали опорный пункт ВСУ в Луганской области. Во время операции росгвардейцы нашли автомобиль и группу украинских бойцов, спрятавшихся в укрытии. Военные ВСУ планировали атаковать представителей Росгвардии из артиллерийских орудий, однако росгвардейцам удалось подавить готовящуюся атаку противника минометным обстрелом.