Армянские военнослужащие примкнули к акции протеста Военные Армении пришли на акцию против делимитации границы с Азербайджаном

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, сообщила пресс-служба общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Участники мероприятия требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости, — отметили авторы сообщения.

Министерство обороны Армении информировало, что принимает меры после появления кадров с участвующими в акции военными. Ведомство предупредило об ответственности за их появления на протестах.

Ранее протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли въезд в центр Еревана. Проезд в центральную часть столицы был закрыт по проспекту Азатутян. На месте событий образовался автомобильный затор, дорогу заблокировала фура. Таким образом протестующие выражают поддержку тавушским жителям, выступающим против передачи четырех сел Азербайджану.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением достигнутую с Азербайджаном договоренность о демаркации госграницы.

После этого представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва поддерживает урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами. Дипломат выразила готовность РФ содействовать странам в этом вопросе.