Армяне протестовали в Брюсселе против присоединения Карабаха к Азербайджану

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

В Евроквартале Брюсселя представители армянской диаспоры Европейского союза провели акцию протеста, выразив свое несогласие с включением Карабаха в состав Азербайджана, передает ТАСС. По данным местной полиции, на акции присутствовали около тысячи участников.

Граждане несли армянские флаги, держали самодельные плакаты с лозунгами и пели армянские песни. Основным требованием протестующих была защита армян Карабаха. Они призывали Еврокомиссию прекратить развитие расширенного газового партнерства с Азербайджаном и ввести санкции против Баку.

Участники акции — армяне из различных стран ЕС, таких как Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Италия. Митинг был организован и проведен с соблюдением всех требований местных властей. Он прошел без происшествий при наличии полицейского надзора.

29 сентября МИД Азербайджана сообщил, что члены делегации ООН посетят Карабах под эгидой координатора всемирной организации в Баку. Миссия ООН изучит гуманитарную деятельность республики в регионе. Также специалисты ООН ознакомятся с процессом разоружения незаконных вооруженных формирований. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев отметил, что группе экспертов всемирной организации выдали все необходимые разрешения.

1 октября миссия ООН прибыла в Карабах. Делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет.