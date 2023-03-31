Войска Украины перешли на «умные бомбы» JDAМ

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Бомба JDAM

Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ начали применять американские «умные бомбы» JDAM. Представитель армии рассказал в эфире телемарафона, что Киеву хотелось бы заполучить больше таких боеприпасов.

Мы тоже используем бомбы JDAM. Это западного образца бомбы, которыми достаточно успешно наша авиация наносит удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные, — сказал Игнат.

В феврале Bloomberg писал, что США поставят Украине бомбы Jdam-ER с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии до 72 километров. Пентагон официально не подтверждал передачу Киеву этих боеприпасов, производством которых занимается Boeing. Минобороны США анонсировало отправку «высокоточных авиабомб», но не уточняло, о каких снарядах идет речь.

Украинские СМИ 11 марта сообщали, что вэсэушники впервые применили «умные бомбы» JDAM под Артемовском. Какой носитель для JDAM могли использовать украинцы, не уточнялось, но под «умные бомбы» могли переоборудовать имеющиеся у Киева самолеты, как ранее переделывали МиГ-29 и Су-27 под противорадиолокационные ракеты HARM. Военный эксперт Андрей Кошкин не исключал, что те же украинские самолеты попытаются приспособить и под JDAM.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) являются дооборудованными авиабомбами с комбинированной системой инерциальной и спутниковой навигации. Свежие модификации крылатых «умных бомб» могут оснащаться лазерным наведением для поражения маневрирующих целей.