Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово В Минобороны Сербии заявили, что армия страны приведена в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово

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Вооруженные силы Сербии

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косово, сообщил министр обороны страны Милош Вучеви, передает ТАСС. В ведомстве добавили, что никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».

Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу, — заявил Вучевич.

Вучевич пояснил, что ситуация в Косово напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров.

10 сентября Вучич на заседании Совета национальной безопасности отметил, что власти Косово, несмотря на соглашения, достигнутые с руководством Сербии, под эгидой ЕС возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края. По его словам, уже построены несколько военных объектов в селах Бистрица и Кошутово, а в районе Баньи опорный пункт возводится сейчас.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет.