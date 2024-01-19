Армия Польши обзавелась дефектными винтовками на $500 млн Onet: армия Польши с 2017 года получила 200 тысяч винтовок с дефектами

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Армия Польши за последние шесть лет закупила примерно 200 тысяч винтовок Grot на $500 млн, сообщает портал Onet. По его данным, оружие имеет серьезные дефекты.

Солдаты спецназа написали, что винтовочные наконечники «заведомо» заедали, во многих экземплярах после занятий отсутствовали элементы оружия, а в других ломались детали, — уточнили авторы Onet Мартин Вырвал и Эдита Жемла.

Кроме того, в ходе испытаний оружия проявилась низкая кучность стрельбы и перегревание ствола. Каждая пятая винтовка во время тестирования вообще не могла выстрелить. Grot так и не получили сертификата от польского Минобороны, однако Антони Мачеревич, бывший глава ведомства, распорядился о закупке оружия. В 2022 году 10 тысяч таких винтовок передали ВСУ.

Ранее гендиректор Московской оружейной компании Ярослав Табольский рассказал о новом снайперском комплексе Raptor Tactical, который произвел фурор среди российских военных, в том числе и в зоне СВО. По его словам, винтовка не хуже отечественных и импортных аналогов. Она состоит из отечественных комплектующих, ремонтопригодна, а также соответствует трем основным показателям выстрелов и попаданий — точности, стабильности и кучности.