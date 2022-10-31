ВС Норвегии повысят уровень готовности из-за конфликта на Украине Премьер Гар Стёре: ВС Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности из-за ситуации на Украине

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Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NRK. Чиновник добавил, что сейчас нет оснований полагать, что Россия хочет втянуть Норвегию и другие западные страны в конфликт, однако Осло «должен сохранять бдительность».

Мы находимся в самой серьезной ситуации с политикой безопасности за последние несколько десятилетий. <...> Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет напрямую втянуть Норвегию или другие страны в войну. Но мы должны быть более бдительными, — говорится в сообщении.

Согласно информации NRK, Норвегия перейдет от нулевой фазы к первой. Фаза 0 — это нормальная ситуация, на стадии первой фазы власти уделяют больше внимания ситуации в сфере безопасности и анализируют риски. При этом официальные лица страны не ответили прямо на вопрос о том, согласовывается ли фазовый сдвиг с НАТО, но отметили, что у них «постоянная координация с Альянсом».

Отмечается, что меры усиления будут в первую очередь касаться логистики, связи и безопасности.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подпишет договор с Евросоюзом и войдет в группу военной мобильности, что позволит ей быстрее перемещать свои войска по территории Европы. В ЕС выразили надежду, что данный шаг послужит сдерживающим фактором для любых стран, ведущих войну против европейских стран.