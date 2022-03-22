Армий много не бывает: Евросоюз больше не рассчитывает на НАТО

Европейский союз впервые за свою историю согласовал единую политику в области обороны, отдельную от политики НАТО. Учитывая, что только три страны Североатлантического блока расположены за пределами Старого Света (США, Канада и Турция), новая военно-политическая стратегия означает, что у НАТО может возникнуть отдельное руководство, так сказать, «вторая голова». Как может осуществляться оборона Европы в условиях подобного двоевластия и не ослабит ли это её военные возможности, выяснял NEWS.ru.

Одобренный в понедельник Евросоюзом документ под названием « Стратегический компас » — это не первая, но на сегодня наиболее радикальная попытка европейцев выйти из-под «зонтика» НАТО, который, учитывая сравнительные размеры оборонных бюджетов стран-участниц, по факту означает их полную зависимость от США. Нынешняя инициатива подразумевает, что Евросоюз обзаводится собственной (то есть не являющейся подразделением НАТО) армией.

Пока что в документе обозначено 10 основных пунктов , которым планируется уделить особое внимание:

Развитие потенциала быстрого развёртывания вооружённых сил ЕС в составе до 5000 военнослужащих, которые могут быть приспособлены для решения задач при различных кризисах.

Организация регулярных боевых учений для повышения оперативной совместимости и готовности вооружённых сил.

Создание гибридного набора инструментов ЕС, который объединяет различные инструменты для обнаружения, подготовки и скоординированного реагирования на широкий спектр гибридных угроз. Параллельно будет разработан специальный набор инструментов для противодействия манипулированию информацией и вмешательству извне.

Дальнейшая разработка политики киберзащиты ЕС для лучшей подготовки к кибератакам и защиты от них.

Разработка космической стратегии ЕС в области безопасности и обороны для повышения нашей устойчивости и быстрого реагирования на кризисы.

Инвестиции в возможности следующего поколения, а также в необходимые стратегические инструменты, в том числе посредством совместного развития возможностей и закупок.

Стороны обязуются больше инвестировать, в том числе в технологические инновации для обороны, а также создать новый центр оборонных инноваций в Европейском оборонном агентстве.

Укрепление многосторонних партнёрских отношений, в частности с НАТО и ООН, посредством более структурированного политического диалога, а также оперативного сотрудничества.

Расширение сотрудничества с двусторонними партнёрами, в частности с США, Норвегией, а также Канадой, Великобританией и Японией.

Развитие индивидуальных партнёрских отношений на Западных Балканах, в восточных и южных районах Европы, в Африке, Азии и Латинской Америке.

Карманная, зато своя

Абсолютные размеры ненатовских вооружённых сил в Европе не производят никакого впечатления — их численность обозначена в пять тысяч человек. Это даже меньше, чем НАТО держит в Европе в составе сил быстрого развёртывания (NRF). Численность NRF накануне начала российской спецоперации на Украине достигала 60 тысяч «штыков». Вся будущая европейская армия по размеру равна базирующейся в Польше натовской Объединённой оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force) — в составе этой группировки тоже пять тысяч бойцов.

Таким образом, главный смысл обнародованного в Брюсселе на встрече министров обороны и глав МИД стран Евросоюза документа не столько военный, сколько политический, он направлен на создание собственной европейской военной «идентичности». Это, в общем-то, не скрывал и объявивший о подписании «Стратегического компаса» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Инициатива обеспечивает Евросоюзу необходимый набор инструментов, который сделает его, вместе с НАТО, реальным геополитическим явлением и важным игроком в области безопасности. И это только начало пути, — заявил дипломат.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Министр, кстати, также выразил поддержку со стороны Риги по предоставлению Украине и Молдове статуса стран — кандидатов в члены ЕС.

Как и все процессы в громоздких бюрократических структурах наподобие ЕС, создание собственных вооружённых сил (даже в таком зачаточном состоянии) обычно растягивается на годы. Так и в данном случае, Европейский совет выдвинул идею о разработке «Стратегического компаса» ещё в 2020 году, когда в Европе были смущены изоляционистской политикой администрации Дональда Трампа, грозившего оставить Старый Свет на произвол судьбы.

Ещё ранее, в ноябре 2017 года, 23 страны ЕС подписали договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере ( PESCO ). Документ был разработан по инициативе Франции и Германии. Его поддержали все страны Евросоюза, кроме Великобритании (которая с тех пор вышла из ЕС), Дании и Мальты.

Саму же идею евроармии инициировал чешский премьер Богуслав Соботка, который ещё в августе 2016 года дальновидно высказался за создание вооружённых сил ЕС, «чтобы противостоять угрозам экстремистских боевиков, российской агрессии и кризису мигрантов».

В том же году и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США, хоть с Трампом, хоть после него, так или иначе в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

Идея, казалось бы, должна была работать на обеспечение самостоятельности и независимости Европы от благосклонности стратегов и политиков с другой стороны Атлантики. Но тем не менее она не вызвала энтузиазма у ряда членов ЕС, в первую очередь в Польше и других бывших странах Варшавского договора. Там как раз считают, что их безопасность гораздо надёжнее обеспечивается привычными инструментами НАТО (читай США), чем какими-то не до конца понятными и совершенно сырыми наработками военных проектировщиков Евросоюза.

Моя армия с краю

Реализация проекта европейской армии движется ни шатко ни валко ещё и потому, что внутри ЕС (и, собственно, НАТО) очень сильны «изоляционистские» настроения, которые базируются на убеждениях, что Блок должен максимально сузить операционную зону своей ответственности и ни в коем случае не высовывать нос дальше собственного порога.

Такая доктрина в полной мере проявилась в недели нынешнего кризиса вокруг Украины, когда лидеры самых мощных стран НАТО, в первую очередь США и Германии, опасаются заступить хоть на шаг за пределы восточной границы Альянса, отделываясь максимум поставкой Киеву ржавых систем ПВО образца 40-летней давности. Более того, именно в Пентагоне решительно «дали по рукам» полякам, которые вознамерились было передать братьям-украинцам эскадрилью перехватчиков МиГ (тоже устаревших, но в США испугались даже такого номинального вовлечения НАТО в разборки между Москвой и Киевом).

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

С другой стороны, военные действия непосредственно у границ ЕС сторонники создания его собственной армии используют как аргумент в свою пользу. Как сказано в опубликованной ещё в ноябре 2021 года пояснительной записке к «Стратегическому компасу», к такому шагу Европу подталкивают «стратегическая нестабильность, хрупкость государств, напряжённые межгосударственные отношения, внешние воздействия, дестабилизирующее влияние сил, не контролируемых национальными властями».

Тем не менее размер предполагаемой «армии» (который не позволяет писать это слово без кавычек, и даже в документах ЕС она именуется не армией, а Силами быстрого развёртывания) заставляет сомневаться в способности этой структуры решать какие-либо задачи, кроме разве полицейских и гуманитарных, сказал NEWS.ru профессор МГИМО МИД РФ Дмитрий Данилов.

Численность контингента европейской «армии» лучше любых других признаков показывает институциональную проблему, которую все эти годы не могут решить в Евросоюзе, а именно — какие задачи эти силы должны решать. То ли это будут миротворческие миссии, то ли полицейские. Но в любом случае, эта «армия» не в состоянии будет вести полномасштабные боевые действия. Дмитрий Данилов заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН

В любом случае, обсуждаемая европейская армия — далеко не та структура, на создании которой убеждённо настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, давно критикующий НАТО за «смерть мозга». Правда, своей настойчивостью Макрон только отпугнул тех своих коллег, которые под словом «армия» подразумевают создание единого централизованного командования, объединённого штаба и прочих атрибутов армии настоящей, а не «потешной». Большинство же стран ЕС видят в предложении Макрона «пятое колесо в телеге», которое к тому же придётся финансировать поверх тех двух процентов ВВП, которые уже предписаны им в качестве «членского взноса» в НАТО. Евросоюз и так уже в феврале выделил на военные нужды Украины €450 млн, и европейцы, особенно в условиях маячащего на горизонте глобального экономического хаоса, не спешат ещё больше «потрошить копилки».

Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Данилов напоминает, что даже в НАТО не существует общей армии, если под таковой подразумевать постоянно отмобилизованные боевые соединения, несущие службу непрерывно независимо от военно-политической обстановки в зоне ответственности Альянса.