Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз Европейский дипломат Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

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Никол Пашинян

Власти Армении могут подать заявку на вступление в Европейский союз, сообщил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано. По его словам, которые приводят «Известия», вопрос о членстве в ЕС должны решать правительство и народ республики.

Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна — ее народ и правительство — должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС, — заявил Стано в ответ на вопрос, открыты ли для Армении двери ЕС.

Он подчеркнул, что страны имеют право стремиться к лучшему будущему для населения и они свободны в своих решениях. Стано добавил, что, как только государство подает заявку на вступление в ЕС, ее рассматривают члены Союза и принимают решение в соответствии с договором Евросоюза и установленными критериями.

Ранее Европарламент решил наращивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны на фоне пересмотра Ереваном «членства в ОДКБ». Согласно принятой на пленарном заседании в Страсбурге резолюции, республике также предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что Ереван имеет политическую волю продолжить углубление отношений с Евросоюзом. По его словам, страна приветствует резолюцию Европарламента о том, что Армения может получить статус кандидата на членство в ЕС.