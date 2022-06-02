Армения больше не хочет делиться с Пентагоном патогенами для биооружия Армения подпишет отказ от обязательств передавать Минобороны США образцы опасных патогенов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Армения больше не хочет передавать Пентагону образцы отобранных в республике патогенов, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Ереван планирует подписать с Вашингтоном соответствующий протокол к соглашению от 2010 года о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий разработки биооружия, сообщает Sputnik Армения.

Инициатива изменить соглашение была одобрена на заседании правительства страны 2 июня. В ближайшее время Ереван планирует принять закон, который закрепит отсутствие у Армении обязательств по передаче кому-либо образцов патогенов.

Ранее журналисты британского таблоида Mirror опубликовали статью об оспе обезьян, которая начала распространяться по миру. Авторы издания сообщили, что с 70-х годов советский микробиолог Канатжан Алибеков занимался разработкой биологического оружия в научно-производственном объединении «Биопрепарат»

Позже Минобороны России заподозрило США в причастности к распространению оспы обезьян. Москва призвала ВОЗ проверить работу подконтрольных Вашингтону биолабораторий, расположенных в Нигерии. По данным МО РФ, их в стране не менее четырех. Известно, что первый пациент, заразившейся обезьяньей оспой, вернулся из путешествия по Нигерии.

Научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн тем временем считает, что оспу обезьян сложно назвать биооружием. На эту роль больше претендует натуральная оспа, однако использовать ее в таких целях никто не решится.