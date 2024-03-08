Археологи обнаружили свыше 7 тысяч древних костей в одной гробнице LiveScience: в Испании обнаружен древний некрополь возрастом 7 тысяч лет

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Группа испанских археологов из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) обнаружила древний некрополь, чей возраст оценивается примерно в 7 тысяч лет, сообщает издание LiveSceince. По его данным, в гробнице были найдены более 7 тысяч костей. Самые ранние находки датированы рубежом каменного и медного веков.

Древнее захоронение было обнаружено в пещере Кова делс Шарагальс, что в переводе с испанского означает «Пещера оврагов». Она расположена в 90 километрах от Барселоны. Ученые предполагают, что она стала использоваться как гробница примерно 7 тысяч лет назад и служила таковой примерно 4 тысячи лет. Подробный анализ останков помог ученым выяснить, что в гробнице были захоронены как простолюдины, так и местная знать. Причем людей высокого происхождения хоронили отдельно от остальных, чтобы выделить их прижизненный статус. Помимо костей, в гробнице также были найдены различные инструменты, древнее оружие, украшения и другие предметы.

Ранее археологи обнаружили древнюю гробницу с золотом и артефактами на территории современной Панамы. Возраст захоронения оценивается в 1,2 тысячи лет. Предполагается, что в гробнице также совершались обряды с жертвоприношениями.