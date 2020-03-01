Итальянские археологи обнаружили древнюю гробницу у камня Лапис Нигер, где, как давно считалось, захоронили или убили Ромула — легендарного основателя Рима.
Саркофаг относится к VI веку до нашей эры, рядом с ним расположен древний алтарь. Учёные на гробнице обнаружили надпись на греческом языке: «Здесь место захоронения святого царя, а самый старый и важнейший из царей — Ромул». Костей внутри нет, но директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо назвала открытие удивительным.
Возможно, это не могила Ромула как таковая, но это место культа, где было принято вспоминать о нём, — цитирует её РИА Новости.
Не существует доказательств того, что Ромул — реальная историческая фигура. В современной науке историю основания Рима принято считать легендой, которую просто пересказали историки Ливий, Плутарх и Вергилий.
Как писал NEWS.ru, римская базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези закрылась 1 марта из-за эпидемии коронавируса в Италии.