https://static.news.ru/photo/6070822a-5bfe-11ea-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

Итальянские археологи обнаружили древнюю гробницу у камня Лапис Нигер, где, как давно считалось, захоронили или убили Ромула — легендарного основателя Рима.

Саркофаг относится к VI веку до нашей эры, рядом с ним расположен древний алтарь. Учёные на гробнице обнаружили надпись на греческом языке: «Здесь место захоронения святого царя, а самый старый и важнейший из царей — Ромул». Костей внутри нет, но директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо назвала открытие удивительным.

Возможно, это не могила Ромула как таковая, но это место культа, где было принято вспоминать о нём, — цитирует её РИА Новости.

Не существует доказательств того, что Ромул — реальная историческая фигура. В современной науке историю основания Рима принято считать легендой, которую просто пересказали историки Ливий, Плутарх и Вергилий.

Как писал NEWS.ru, римская базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези закрылась 1 марта из-за эпидемии коронавируса в Италии.